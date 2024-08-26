مسجد الكوفة يعلن استقبال نحو 10 ملايين زائر خلال زيارة الأربعين

وقال الناطق باسم المسجد ذو الفقار الحيدري في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مسجد الكوفة استقبل تسعة ملايين وثمان مائة ألف زائر خلال فترة زيارة الأربعين".وأضاف الحيدري، "قدمنا أكثر من مليون ونصف المليون وجبة طعام، ونحو 15 ألف (قالب ثلج)"، مشيرا الى ان "كوادر المسجد رفعت نحو 5 آلاف متر مكعب من نفايات بعد انتهاء الزيارة".وتابع الحيدري، أن "135 إعلاميا شاركوا في تغطية الزيارة في مسجد الكوفة"، لافتا الى ان "المسجد كان داعما لـ 525 موكبا حسينيا".