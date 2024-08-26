من مقر وزارة الثقافة.. شخصيات رفيعة تسير وراء نعش رمزي للفنان حمودي الحارثي (فيديو و صور)

ورافقت عدسة السومرية نيوز، التشييع الرمزي الذي انطلق من مقر وزارة الثقافة بحضور وزير الثقافة ونخبة من الشخصيات والفنانين العراقيين الذين جابوا الشوارع سيرا خلف النعش الرمزي للفنان حمودي الحارثي.ونعت نقابة الفنانين العراقيين في 17 اب الجاري، الفنان حمودي الحارثي الذي توفي في هولندا، عن عمر ناهز الـ 88 عاما.ودخل الحارثي معهد الفنون الجميلة مع الفنان جواد سليم والفنان فائق حسن حيث ترك قسم النحت والرسم وتفرغ للتمثيل والإخراج من عام 1958 ولغاية عام 1961 ومن ثم درس الفن والإخراج السينمائي لمدة عامين في فرنسا (1964-1965) وبعدها درس الفن والتمثيل السينمائي من عام (1974-1981) وهو عضو جمعية التشكيليين العراقيين.وقام بأداء أدوار كوميدية حققت لهُ شهرة كبيرة في العراق، ومن أشهر أدواره شخصية "عبوسي" في مسلسل "تحت موس الحلاق"، ولقد شارك في العديد من الأعمال المسرحية والمسلسلات والتمثيليات وأهمها حياة العظماء، مع الخالدين، كاريكاتير، إلى من يهمه الأمر وشارك في أكثر من 500 عمل اذاعي وتلفزيوني واخرج الكثير من البرامج التلفازية منها العلم للجميع والرياضة في أسبوع.