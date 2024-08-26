200 الف شخص.. "فارق" بين الأرقام الإيرانية والعراقية عن عدد الزائرين الداخلين

وقال مقر زيارة الأربعين الإيراني، بحسبما نقلت وكالة مهر نيوز، ان عدد الزوار الذين وصلوا إلى العراق بلغ 3.6 مليون زائر عاد منهم حتى الان 2.9 مليون زائر حتى الان.وأشارت الى انه ما يقرب من 450 ألف زائرا لم يعودوا إلى إيران بعد، وسيعود الوضع إلى طبيعته على حدود البلاد اعتبارا من صباح يوم الأربعاء والوضع في جميع المنافذ الحدودية للبلاد مناسب ويتم تنفيذ حركة المرور بسهولة.وبلغ عدد الوفيات بحسب التقارير حتى الآن 59 حالة، وهو انخفاض بنسبة 50% مقارنة بالعام الماضي.بالمقابل، قالت هيئة المنافذ الحدودية ان عدد الزائرين الأجانب من جميع المنافذ فضلا عن المطارات، بلغ 3.4 مليون زائر اجنبي، أي بفارق اكثر من 200 الف زائر عن الاعداد التي يتحدث عنها الجانب الإيراني.