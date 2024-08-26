صلاح الدين.. المحاضرون بالمجان يطالبون باستثنائهم من شروط التعيين

وقال مراسل، السومرية نيوز، إن العشرات من المحاضرين بالمجان تجمعوا، اليوم، أمام ديوان المحافظة للمطالبة بتعيينهم بصفة عقد ضمن الـ٧٢٩٢ درجة التي أعلنت عنها محافظة ونشرت رابط التقديم عليها.وأضاف المراسل، أن المتظاهرين طالبوا باستثنائهم من جميع الشروط، كونهم مستمرين بالخدمة منذ أكثر من أربعة أعوام بالمجان.