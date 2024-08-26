أمر وزاري بتعيين 4129 من هذه الفئة

السومرية نيوز – محلي

اصدر وزير التعليم العالي نعيم العبودي، أمرا وزاريا بتعيين 4129 من حملة شهادة الماجستير.

وقالت وزارة التعليم في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي اصدر أمرا وزاريا بتعيين 4129 من حملة شهادة الماجستير على ملاك مركز وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استنادا الى القرارات والتشريعات النافذة".

ودعت الوزارة إلى "مراجعة المراكز الإرشادية في الجامعات لاستكمال إجراءات التعيين مستصحبين معهم المستمسكات الثبوتية الأربعة (النسخة الاصلية) + نسخة ملونة عدد (2) + صورة شخصية عدد (4) وما يثبت حصولهم على الشهادة (وثيقة ملونة أو تأييد تخرج مع الباركود الخاص بصحة صدور الوثيقة أو تأييد التخرج) عدد (2) اعتبارا من يوم غد الثلاثاء الموافق 27/8/2024 عند التاسعة صباحا ولغاية عشرة أيام عمل من تاريخ نشر أمر التعيين في الموقع الرسمي للوزارة (www.mohesr.gov.iq)".