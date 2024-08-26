هل يعطل العراق دوامه الرسمي في ذكرى ولادة الرسول (ص)؟

السومرية نيوز – محلي

يتساءل العراقيون عن يوم ذكرى ولادة النبي محمد (ص)، وخاصة العاملين بالقطاع العام عن إمكانية اعلان الحكومة العراقية تعطيل الدوام الرسمي في هذا اليوم؟

ويحل موعد المولد النبوي 2024 يوم 12 من ربيع أول، الموافق الاحد 15/9/2024 او الاثنين 16/9/ 2024.

ووفقا لقانون العطل الرسمية رقم 12 لسنة 2024 الذي اقر في مجلس النواب يوم 22 أيار 2024 وارسل الى رئاسة الجمهورية يوم 26 من الشهر ذاته، ودخل حيز التنفيذ يوم 29 أيار 2024 بعد نشره بجريدة الوقائع، فأنه يتضمن تعطيل الدوام الرسمي يوم الـ12 من ربيع الأول بمناسبة ذكرى ولادة الرسول (ص).

وادناه نص القانون: