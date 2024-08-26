اندلاع حريق داخل محال تجارية في أربيل (فيديو)

أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، باندلاع حريق داخل محال تجارية في مدينة أربيل.



وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "حريقا اندلع داخل عدد من المحال التجارية ضمن شارع 60 في أربيل".

وأضاف المصدر أن "فرق الدفاع المدني مستمرة بمكافحة الحريق الكبير في محاولة للسيطرة عليه".

الى ذلك، أوضح مصدر في الدفاع المدني في حديث لـ السومرية نيوز، أن "الحريق اندلع داخل محال لكماليات السيارات في شارع 60"، مشيرا الى "عدم تسجيل إصابات بالحريق".