احتجاجات نفطية تغلق حقول البصرة.. قرار حكومي سيفلس شركات النفط (فيديو)

وقال مراسل السومرية ان تظاهرات كبيرة انطلقت في محافظة صباح اليوم نظمها موظفو نفط البصرة، مشيرا الى اغلاق بعض المواقع النفطية في الرميلة الجنوبية والشمالية والبرجسية وموقع المكينة، احتجاجا على القرارات الأخيرة بخصوص الشركات.وفي وقت سابق أظهرت وثيقة اتخاذ مجلس الوزراء في 13 اب قرارا يتعلق بزيادة حصة خزينة الدولة من الشركات العامة الى 75% بدلا من 45%، وكذلك تحويل إيرادات بيع المشتقات النفطية الى وزارة المالية مباشرة.واعتبر مختصون وموظفون في شركات النفط ان هذا القرار سيؤدي الى خسارة وافلاس الشركات النفطية واغلاقها حيث ان الإيرادات والارباح التي كانت تدخل الى الشركات تستخدم لتطوير عمل هذه الشركات وزيادة حافز الموظفين على العمل والإنتاج خصوصا وانها شركات رابحة، لكن تحويلها الى تمويل مركزي قد يحولها الى شركات خاصة.