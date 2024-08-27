حادثة احتراق 15 شاحنة في العراق.. ما القصة؟

السومرية نيوز – محلي

لقي سائق شاحنة مصرعه وأصيب سبعة أشخاص آخرين في حريق اندلع عند معبر حدودي بكردستان وطال نحو 15 شاحنة صهريج كانت محمّلة بالوقود.

ولم تتّضح في الحال أسباب هذا الحريق الذي اندلع في ساحة انتظار السيارات عند معبر برويزخان الحدودي بين الإقليم الكردي شمالي العراق والمتمتع بالحكم الذاتي، وبين إيران.

وقالت الإدارة المستقلة لمنطقة كرميان في بيان إن "فرق الإطفاء سيطرت بشكل كامل على حريق معبر برويزخان".

وأضافت "لقي شخص مصرعه وأصيب سبعة آخرون في الحريق، وتمّ نقل جميع المصابين إلى المستشفى".

وبحسب البيان، فقد أتى "الحريق على 14 شاحنة صهريج مخصصة لنقل المشتقات النفطية".

من جهته، قال المتحدث باسم إدارة كرميان جومان أحمد لوكالة فرانس برس إنّ "الحريق اندلع قرابة الساعة 19,00 (16,00 بتوقيت غرينيتش) في كراج لشاحنات النفط واستمر حوالي ساعتين، وقد سيطر رجال الإطفاء على الحريق".

وأضاف أنّ "الحادث أدّى إلى احتراق 15 شاحنة وقود، ومقتل سائق وإصابة سبعة آخرين، من بينهم رجال إطفاء".

وأوضح أحمد أنّ "الإدارة المحلية شكّلت لجنة تحقيق لجلاء ملابسات الحادث وتحديد أسبابه"، مشيراً إلى أنّ "شهود عيان أفادوا بأنّ الحريق اندلع بسبب سائق أشعل موقد غاز صغيراً لتحضير طعامه".

ويشهد العراق باستمرار حرائق، غالباً ما يكون سببها الرئيسي عدم الالتزام بمعايير السلامة.

ومع ارتفاع درجات الحرارة التي تقترب أحيانا من 50 درجة مئوية، شهدت البلاد المعتادة على فصول الصيف الحارة حرائق عدة في الأشهر الأخيرة طالت مراكز تسوق ومستودعات وحتى مستشفيات.