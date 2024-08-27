وقالت رئيسة اللجنة دنيا الشمري، إن "الاقتراح جاء خلال الاجتماع السابق للجنة مع المجلس الأعلى للمرأة، إذ تم التأكيد على ضرورة تأسيس (مؤسسة الأسرة)، التي تهدف إلى توعية الأسر بحقوقها وواجباتها، في ظل نقص الوعي الحالي لدى الأزواج الجدد.وأضافت: "اليوم، نرى أن العديد من الأزواج الجدد يفتقرون إلى الثقافة اللازمة لإدارة حياتهم الزوجية بشكل سليم"، مشيرة الى انه "اقترحنا تنظيم دورات تثقيفية للمتزوجين قبل الزواج، ومن المحتمل أن تشمل هذه الدورات موضوع العنف الأسري، وستكون هذه الدورات إلزامية، وسيتعين على المشاركين الحصول على شهادة تؤهلهم لإتمام إجراءات الزواج أمام القاضي، ومن المقرر أن تستمر الدورة لمدة شهر، ولن تشمل المتزوجين السابقين".وأشارت إلى أن "اللجنة في طور وضع خطط وبرامج تفصيلية لتنفيذ هذه الدورات"، مؤكدة أن "الهدف من هذه المبادرة هو الحفاظ على مؤسسة الأسرة، التي تعتبر من أهم مؤسسات المجتمع"، بحسب صحيفة الصباح.وأوضحت الشمري أن "اللجنة تطمح من خلال هذه الدورات إلى أن تعزز التعارف والتعاون بين الأزواج، ومناقشة الأفكار بشكل مفتوح، وإذا أصبح هذا الاقتراح قانونًيا، فسيكون إلزاميا على الجميع."