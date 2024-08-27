قاعدة بيانات موحدة لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في العراق

وقال المتحدث باسم الوزارة نجم العقابي إنَّ قاعدة البيانات حسب العمر ونوع العوق والجنس وجاءت من خلال المسوحات الأسرية للفرق الميدانية في والمحافظات لغرض اعتمادها رسمياً وجعلها مرجعاً لتنفيذ الفقرات المتعلقة بالخدمات والواجبات التي تقع على عاتق كل وزارة أو مؤسسة.وأشار إلى أنَّ الوزارة فعّلت سابقاً منصة (تمكين) لتعزيز دور ذوي الإعاقة اجتماعياً واقتصادياً وتعليمياً من خلال توفير التعليم المهني وتدريب أسرهم على كيفية التعامل معهم، فضلاً عن توفير مقاعد مجانية في المدارس الأهلية لأصحاب الدخل المحدود، إلى جانب تقديم منح مجانية في الجامعات لمن هم دون الفقر.ولفت العقابي إلى تقديم الخدمات الصحية مجاناً وتأمين تكاليف العلاج داخل البلاد وخارجها والاستفادة من المعينات الطبية، وشمول المستفيدين بمبادرة (العراق هويتي)، كما تمت مفاتحة وزارة النقل لاعتماد تسهيلات تؤمن تنقلهم مجاناً مع إلزام الشركات السياحية بتوفير واسطة نقل في الأقل بمواصفات خاصة تكفل للمعاقين استخدامها والانتقال بها بيسر وسهولة.