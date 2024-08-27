من هو علي مطير الذي اعتقل مؤخرا كأحد اللاعبين الرئيسيين في شبكة التجسس بمكتب رئيس الوزراء؟

السومرية نيوز – محلي

في العام 2016 دخل علي مطير جهاز الامن الوطني بعد ان عين مع المستشار السابق مهند نعيم.

لكن مطير ولأسباب تتعلق بالفساد طرد من الجهاز لاحقا، وبحسب مصادر فان مهمة علي مطير ضمن شبكة التجسس.

ومهمة مطير داخل شبكة التجسس هو تنظيم اعمال الجيوش الالكترونية بناء على توجيهات رئيس الشبكة محمد جوحي اضافة لصناعة الارقام الوهمية واستخدامها لأغراض الابتزاز، فضلا عن تسريب المعلومات والاخبار المزيفة الى وسائل اعلام.

وتثار الكثير من التساؤلات حول شخصية علي مطير نتيجة قلة المعلومات أبرزها كيف يمكن لضابط مطرود من جهاز أمنى حساس، ان يدخل في عمق الدولة مجددا وفي أحد أكثر المواقع حساسية.

ليعد الامر سابقة خطيرة تستوجب المزيد من الدقة في انتخاب واختيار الشخصيات، التي يسمح لها بالدخول والعمل مع الاجهزة الامنية الحساسة في الدولة.