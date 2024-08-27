الاعدام لإرهابي ينتمي إلى عصابات داعش في الانبار

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الارهابي اشترك بعمليات اجرامية استهدفت قوات الحشد الشعبي والحشد العشائري في مدينة حديثة، إضافة إلى خطف احد المواطنين والاستيلاء على سيارته".وأضاف أن "الحكم صدر استناداً لأحكام المادة الرابعة /١ وبدلالة المادة الثانية / ٣ و ٥ و ٨ من قانون مكافحة الارهاب رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٥".