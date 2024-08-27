سلك كهربائي وقطعة قماش ينهيان حياة طالبة ورجل في بغداد

السومرية نيوز – محلي

افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بأن طالبة ورجل اقدما على الانتحار في حادثين منفصلين ببغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان "فتاة تولد 2003 وهي طالبة في كلية التربية الرياضية، أقدمت على الانتحار باسلوب شنق نفسها مستخدمة (سلك كهربائي) معلق في سقف غرفتها ضمن منطقة حي العامل ببغداد".

وأضاف ان "شاب يبلغ من العمر 16 عاماً اقدم على الانتحار عبر شنق نفسه بواسطة قطعة قماش معلق في مروحة سقفية داخل غرفته ضمن منطقة الحرية ببغداد".