الهجرة تعلن عودة أكثر من 500 نازح إلى 3 محافظات

وبحسب بيان للوزارة، ورد لـ السومرية نيوز، فانه "تنفيذاً للبرنامج الحكومي، أعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين إيڨان فائق جابرو، اليوم، عودة (517) نازحاً من مخيم (ديبكة) في محافظة أربيل إلى مناطق سكناهم الأصلية في أقضية ونواحي محافظات وكركوك وصلاح الدين".ولفتت الوزيرة إلى، أن "العودة جاءت بعد استكمال إجراءات اعادتهم بالتعاون بين الوزارة وحكومة اقليم كردستان والحكومات المحلية لمناطق العودة".وأشارت جابرو، إلى أن "الوزارة مستمرة بتسجيل الاسر النازحة الراغبة بالعودة الطوعية لمناطقهم الاصلية، وشمول العائدين منهم بالمنح المالية والمساعدات الإغاثية والسلع المعمرة لدعم الاستقرار في مناطق العودة واعادة الحياة اليها".