هيئة النزاهة: السجن 10 سنوات لمسؤول سابق في صحة صلاح الدين

وذكرت الهيئة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، انه "تم صدور قرار حكمٍ غيابيٍّ بالسجن لمُدَّة عشر سنواتٍ على مسؤولٍ سابقٍ في دائرة صحَّة محافظة صلاح الدين؛ لاستيلائه بغير حقٍّ على مالٍ عائد للدولة".واضاف البيان، ان "محكمة جنايات صلاح الدين/ الهيئة الثانية قرَّرت الحكم على المدان الهارب (محمد صلاح عبد سحاب) مدير قسم الصيدلة في دائرة صحَّة سابقاً بالسجن لمُدَّة عشر سنواتٍ، عن دوره في جريمة اختلاس (8025) علبة امبول (كلكسان) فرنسي المنشأ من مخازن قسم الصيدلة التابع لدائرة الصحَّـة".وأوضح البيان، ان "المحكمة أصدرت حكماً حضورياً بالحبس الشديد لمُدَّة ثلاث سنواتٍ على مُوظَّفٍ آخر في دائرة الصحَّة، عن جريمة اشتراكه في عمليَّة الاختلاس"، مُوضحاً أنَّ "المحكمة أصدرت أحكامها بحقّ المُدانين وفق أحكام المادة (316) من قانون العقوبات"، لافتاً إلى "إعطاء الحقّ لدائرة صحَّة صلاح الدين؛ للمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّة، كما قرَّرت تسليم المواد المضبوطة إلى الدائرة؛ لغرض التصرُّف بها وفق القانون".الجدير بالذكر أنَّ "هيئة النزاهة أعلنت بتاريخ 2023/3/22 ضبطها خمسة مُتَّهمين باختلاس (8025) علبة من مادة (كلكسان) وبواقع إبرتين لكلِّ علبةٍ، تُستخدَمُ لتخثُّر الدم، بعد اختفاء هذه المادة بالكامل من قسم الصيدلة بدائرة صحَّة صلاح الدين، وضبط أكثر من نصف المواد المُختلسة واثنين من المُتورِّطين بذلك".