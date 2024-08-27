مجلس البصرة يتحرك.. دعاوى قضائية تطارد هيئة الاستثمار وشبهات فساد تدور في الأوقاف

وقالت مضر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "قمنا بجمع ادلة تخص مخالفات رئيس هيئة استثمار البصرة، ونعمل الآن لتحويل هذا الملف الى محكمة قضاء النزاهة في المحافظة"، كاشفة عن "الحصول على ملفات كثيرة خاصة بسوء الإدارة وأخرى تخص المشاريع الاستثمارية"، مردفة: "وجدنا مخالفات حتى بمجلس استثمار بالتعاون مع مجلس بغداد".ولفتت إلى أن "مشاريع الاستثمار السابقة والمدن السكنية الاستثمارية اغلب الإنجازات فيها صدرت موافقاتها من لان مجلس استثمار شكل منذ سنتين والمخالفات تشمل مجلس استثمار العاصمة".وتابعت، "توجد مخالفات إدارية وأشرنا في المشاريع الاستثمارية السكنية ارتفاعاً بالأسعار، إذ وصلت الى 900 مليون في مجمعات للموظفين وهذه الأرقام لا يمكن لموظفي العراق دفعها، كما أنها بعيدة عن الواقع وكأن المستثمر هو من يتحكم بالأسعار!".وأشارت مضر، إلى أن "مجلس لديه الحق برسم السياسة وأيضا محاسبة المدراء العامين و(لا اقالة الا بعد استجواب) استناداً الى المادة 51 من قانون المحافظات"، مشددة على أن "المجلس عازم على استجواب رئيس هيئة استثمار البصرة".في سياق الفساد، أكدت "وجود في دائرة الشباب والرياضة في و فساد كبير في هذا الملف"، مستدركة: "نحن في طور التحقيق وكذلك لدينا ملفات حول الفساد في الوقفين الشيعي والسني ومخالفات في دائرة البلدية".