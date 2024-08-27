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مجلس البصرة يتحرك.. دعاوى قضائية تطارد هيئة الاستثمار وشبهات فساد تدور في الأوقاف
محليات
2024-08-27 | 13:23
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,163 مشاهدة
أكدت رئيس لجنة النزاهة في مجلس البصرة، بيداء مضر، اليوم الثلاثاء، التحرك نحو رفع دعاوى قضائية ضد هيئة الاستثمار وفتح تحقيقات بشأن شبهات الفساد في الوقفين السني والشيعي داخل المحافظة.
وقالت مضر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "قمنا بجمع ادلة تخص مخالفات رئيس هيئة استثمار البصرة، ونعمل الآن لتحويل هذا الملف الى محكمة قضاء النزاهة في المحافظة"، كاشفة عن "الحصول على ملفات كثيرة خاصة بسوء الإدارة وأخرى تخص المشاريع الاستثمارية"، مردفة: "وجدنا مخالفات حتى بمجلس استثمار
البصرة
بالتعاون مع مجلس بغداد".
ولفتت إلى أن "مشاريع الاستثمار السابقة والمدن السكنية الاستثمارية اغلب الإنجازات فيها صدرت موافقاتها من
بغداد
لان مجلس استثمار
البصرة
شكل منذ سنتين والمخالفات تشمل مجلس استثمار العاصمة".
وتابعت، "توجد مخالفات إدارية وأشرنا في المشاريع الاستثمارية السكنية ارتفاعاً بالأسعار، إذ وصلت الى 900 مليون في مجمعات للموظفين وهذه الأرقام لا يمكن لموظفي العراق دفعها، كما أنها بعيدة عن الواقع وكأن المستثمر هو من يتحكم بالأسعار!".
وأشارت مضر، إلى أن "مجلس
البصرة
لديه الحق برسم السياسة وأيضا محاسبة المدراء العامين و(لا اقالة الا بعد استجواب) استناداً الى المادة 51 من قانون المحافظات"، مشددة على أن "المجلس عازم على استجواب رئيس هيئة استثمار البصرة".
في سياق الفساد، أكدت "وجود في دائرة الشباب والرياضة في
البصرة
و فساد كبير في هذا الملف"، مستدركة: "نحن في طور التحقيق وكذلك لدينا ملفات حول الفساد في الوقفين الشيعي والسني ومخالفات في دائرة البلدية".
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