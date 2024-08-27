البصرة تسجل حالتي انتحار خلال اليوم

أفاد مصدر محلي، الثلاثاء، بتسجيل حالتي انتحار اليوم في محافظة .

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "تم تسجيل حادث انتحار رجل في قضاء الهارثة ابي صخير".

وأضاف "كذلك تم تسجيل حالة انتحار لشاب في ناحية خور الزبير من خلال اطلاق النار على نفسه".

وتسجل والمحافظات بين مدة وأخرى حالات انتحار لمختلف الفئات العمرية، يعزوها أطباء الى ضغوط نفسية وظروف تتعلق بمستوى المعيشة.