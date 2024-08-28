كتاب لرئاسة مجلس الوزراء.. تحرك نيابي لتعيين ذوي المهن الطبية والصحية

وقال رئيس اللجنة ماجد شنكالي، إن عدد المتقدمين من ذوي المهن الطبية للتعيين في وزارة الصحة حاليا يقارب 57800 بينما خصص لهذه الوزارة 29800 درجة وظيفية، مما يعني وجود نقص بحدود 28 ألف درجة، وفي حال تمت إضافة خريجي كليات العلوم، فقد يصبح العدد أكثر من 32 ألفا.وأضاف شنكالي، أن اللجنة واستجابة لمطالب تظاهرة خريجي الكليات الطبية والمعاهد الصحية، أرسلت كتابا إلى رئاسة الوزراء يتضمن المطالبة بتعيينهم، مشيرا إلى أن هذه الشريحة من الخريجين لا تتحمل أخطاء الحكومات السابقة التي أصدرت أمرا ديوانيا ينص على عدم فتح أي كلية طبية جديدة إضافة إلى تقليص المقبولين.وشدد رئيس لجنة الصحة على ضرورة تعديل قانون التدرج الطبي، وذلك لضمان حقوق الدولة وخريجي المهن الصحية، داعيا إلى أن يشمل التعديل من التحق بالدراسة خلال العام الحالي، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.