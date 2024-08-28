تعرف على طقس العراق حتى أيلول المقبل

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "غداً الخميس، سيكون الطقس صحواً، واحياناً غائماً جزئياً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ودرجات الحرارة على العموم تنخفض قليلاً، والرياح تنشط في الاقسام الشرقية من المنطقتين الوسطى والجنوبية مسببة تصاعد الغبار"، مبيناً أن "درجات الحرارة العظمى في وصلاح الدين وكركوك واربيل 42، الأشرف وكربلاء المقدسة والديوانية وواسط 43، والسليمانية 41، والبصرة 46".وأشارت الى، أن "يوم الجمعة سيكون الطقس صحو ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً".واوضحت، أن " السبت المقبل، سيكون الطقس صحواً، ودرجات الحرارة ستكون على العموم مقاربة لليوم السابق"، ومشيرة ان "الحالة الجوية المتوقعة ليوم الاحد المقبل، سيكون فيها الطقس صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".