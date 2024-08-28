إزالة عدد من الدور "المتجاوزة" في معسكر الرشيد ببغداد

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "قطعات الفرقة الأولى في شرطة الاتحادية نفذت واجب تقديم الدعم والإسناد لكوادر بلدية الكرادة لإزالة التجاوزات المتمثلة بعدد من الدور السكنية القريبة من النفق الجديد ضمن معسكر الرشيد في منطقة الزعفرانية".وأضافت القيادة، أن "هذه الدور كانت تعيق تنفيذ مشاريع التنمية والإعمار المرسومة ضمن البرنامج الحكومي لتقديم الخدمات للمواطنين في العاصمة بغداد".