تفاصيل الحدود الدنيا للقبول في الجامعات وتخفيض أجور "الموازي"

وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة حيدر محمد العبودي، إن التخفيض جاء تماشياً مع الأوضاع العامة للطلبة ومراعاة ظروفهم المعيشية، لذا كان بنسبة 50 بالمئة مقارنة مع العام الدراسي الماضي.وأضاف أن ضوابط القبول ضمن قناة التعليم الصباحي الخاص تشترط أن يكون الطالب مستوفياً لشروط القبول المركزي كافة وبمعدل لا يقل عن 60 بالمئة للقبول في الكليات، ويحق للطالب من خريجي العام الدراسي الماضي والحالي التقديم ضمن هذه القناة.وتابع أنه ستتم إضافة أربع درجات للطلبة المتقدمين ضمن قناة (التعليم الصباحي الخاص) على كليات الهندسة، شرط أن لا يقل معدل الطالب عن 60، فضلاً عن إضافة خمس درجات على الحد الأدنى للقبول في كليات العلوم وبذات الحدود الدنيا للطلبة التي لا تقل عن معدل 60.وأوضح العبودي أن الجامعات الحكومية كانت تستوفي خلال العام الماضي مبلغ تسعة ملايين دينار للقبول في كليات الطب بمختلف محافظات البلاد، أما العام الدراسي 2024 ـ 2025 سيتم استيفاء مبلغ أربعة ملايين و500 ألف دينار لكليات الطب، وثلاثة ملايين و750 ألف دينار لطب الأسنان بعد أن كانت في العام الماضي سبعة ملايين و500 ألف دينار، ومبلغ ثلاثة ملايين و250 ألف دينار لكليات الصيدلة بعد أن كانت ستة ملايين و500 ألف دينار.وفي ما يتعلق بقبول الطلبة ضمن كليات الهندسة، أشار المتحدث إلى تحديد مبلغ مليون و500 ألف دينار لكليات الهندسة في أقسام المعماري والنفط بعد أن كانت في العام الماضي ثلاثة ملايين دينار، ومليوناً و250 ألف دينار للأقسام الهندسية الأخرى، ومليون دينار لكليات التقنيات الهندسية.وذكر العبودي أن الأجور لكليات التمريض وكليات الطب البيطري تبلغ 875 ألف دينار، ومليوناً و125 ألف دينار لكليات التقنية والصحية بعد أن كانت في العام الماضي مليونين و250 ألف دينار، فيما بلغت لكليات العلوم والتخصصات العلمية والعلوم السياحية 750 ألف دينار، و600 ألف دينار للقانون والمعاهد التكنلوجية، و450 ألف دينار للكليات الإنسانية و500 ألف دينار لكليات التقنيات الإدارية، ومليون دينار للمعاهد التقنية الطبية، و375 ألف دينار لبقية المعاهد التقنية.والتعليم الموازي هو دراسة حكومية صباحية على النفقة الخاصة، بمعنى أن يكون دوام الطلبة ودراسة المواد في الكليات الصباحية وتكون فيها الشهادة مماثلة للاعتيادية.