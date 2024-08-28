لاستكمال العدد.. التربية توافق على قبول طلبة "غير مؤهلين" ضمن مدارس المتفوقين

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "استكمالا للطاقة الاستيعابية في مدارس المتفوقين والمتفوقات، حصلت موافقة وزير التربية على قبول الطلبة غير المؤهلين، على ان لا يتم قبول الطلبة خارج الطاقة الاستيعابية ووفق العدد المحدد ازاء اسم كل مدرسة وعدم التجاوز على العدد المطلوب بحسب تسلسل الطالب الوارد في قوائم مركز فحص الدراسة المتوسطة".أدناه الوثيقة الصادرة من التربية: