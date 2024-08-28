التربية تحدد موعداً أخيراً لاستكمال إجراءات تسوية الملاكات التعليمية والتدريسية (وثيقة)

السومرية نيوز – محليات



وجه وزير التربية ابراهيم نامس الجبوري، اليوم الاربعاء، باستكمال إجراءات تسوية الملاكات التعليمية والتدريسية بالوزارة.



وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "حرصا على انسيابية العملية التربوية، وجه وزير التربية بتحديد يوم الخميس الموافق التاسع عشر من أيلول المقبل موعدا أقصى لاستكمال إجراءات تسوية الملاكات التعليمية والتدريسية مع إيقاف النقل بدءا من يوم الأحد الموافق 2024/9/22".