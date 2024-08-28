بعد انتشار فيديو تعذيبها.. انقاذ طفلة "معنفة" من والدها في الكرادة (صورة)

وزارة الداخلية ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز انه بعد انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يقوم بتعنيف طفلة، على الفور تم تشكيل فريق عمل مختص من قبل قسم شرطة الكرادة، مشيرة الى انه بعد التحري والمتابعة الدقيقة تم التوصل إلى الشخص والذي يسكن منطقة الكرادة وتبين انه والد الطفلة (المعنفة) ليتم القبض عليه وأيداعه التوقيف لإكمال الاجراءات القانونية بحقه وتسليم الطفلة إلى والدتها.ولم تكن هذه الحادثة هي الأولى التي تظهر تعذيب الأطفال أو تعنيفهم، بل حتى قتلهم، فقد ظهر قبل عدة أشهر، قصصا مأساوية كثيرة، منها أن طفلا توفي على إثر تعذيب من أمه وليس من زوجة أبيه، ففي إحدى القضايا توصلت التحقيقات بعد ورود التقرير الطبي لجثة أحد الأطفال أنه توفي نتيجة تعذيب وليس التعرض إلى حادث كما ادعت والدته، ثم توصلت المحكمة إلى إدانة الأم بالقتل وإحالتها إلى محكمة الجنايات".