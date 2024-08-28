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اسماء المشمولين بالإعانة الاجتماعية لهذه الفئات
محليات
2024-08-28 | 15:48
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,121 مشاهدة
السومرية نيوز – محلي
نشرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأربعاء، اسماء المشمولين بالاعانة الاجتماعية من ذوي الاعاقة والايتام واطفال السكري.
وأدناه نص الأسماء:
https://t.me/molsa2023
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