ضبط 28 مخالفا لشروط الإقامة في بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء الأربعاء، بضبط 28 مخالفا لشروط الإقامة في العاصمة .

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الحصيلة لهذا اليوم كانت ضبط (28) مخالفا لشروط الاقامة".

وأضاف المصدر أن "مديرية نجدة الرصافة ضبطت (27) مخالفا لشروط الاقامة"، مشيرا الى أن "⁠قسم شرطة الراشدية ضبط مخالفا ايضا".