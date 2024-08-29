جنايات صلاح الدين: السجن 15 سنة بحق تاجر مخدرات

وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المدان ضبط بحوزته كمية من الحبوب المخدرة، إضافة إلى (10) غرام من مادة المثيل امفيتامين المخدرة".وأضاف أن "الحكم صدر وفقاً لأحكام المادة 28/ اولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".