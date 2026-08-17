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هيئة الإعلام تمنع مشعان الجبوري وأحمد الشريفي من الظهور لمدة 90 يوما
محليات
2026-08-17 | 04:22
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
211 شوهد
السومرية نيوز
ـ محلي
قررت هيئة الاعلام والاتصالات، اليوم الاثنين، منع
مشعان الجبوري
واحمد
الشريفي
من الظهور في القنوات العراقية 90 يوما.
ونشرت الهيئة وثائق، بمخالفة السياسي
مشعان الجبوري
لقواعد النشر في المادة الأولى من الباب الثاني الخاص بمنع التحريض على العنف والكراهية، فيما خالف المحلل الأمني
احمد الشريفي
، ذات المادة.
نص الوثائق ادناه:
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