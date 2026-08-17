هيئة الإعلام تمنع مشعان الجبوري وأحمد الشريفي من الظهور لمدة 90 يوما





ـ محلي



قررت هيئة الاعلام والاتصالات، اليوم الاثنين، منع واحمد من الظهور في القنوات العراقية 90 يوما.





نص الوثائق ادناه: ونشرت الهيئة وثائق، بمخالفة السياسي لقواعد النشر في المادة الأولى من الباب الثاني الخاص بمنع التحريض على العنف والكراهية، فيما خالف المحلل الأمني ، ذات المادة.نص الوثائق ادناه: