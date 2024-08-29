تظاهرات تطالب بإقالة مدير الاستثمار في البصرة (فيديو وصور)

وطالب أحد المتظاهرون بـ"اقالة مدير هيئة استثمار وفتح تحقيق في ملف هيئة استثمار لوجود فقط الاستثمار التجاري "الهجين" – كما وصف - في المحافظة، مبينا ان "من يتحمل نتائج هذه الاستثمارات هو المواطن الفقير".وأشار الى ان "خلف هذا الاستثمارات تقف اشخاص قامت بتسلم هذه الأراضي الى شركات الاستثمار بأرخص الاثمان وبالتالي تسبب بارتفاع اسعار الوحدات السكنية في المجمعات الاستثمارية الى أكثر من نصف مليار للمنازل و250 مليون للشقة"، لافتا الى ان "المواطن الفقير في اليوم تجرد من حقوقه بصفة الاستثمار".