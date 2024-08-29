طقس العراق.. أجواء صحوة وانخفاض بالحرارة ومحافظة تودع الدرجات الأربعينية

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "غداً الجمعة، سيكون الطقس صحواً مع بعض القطع من الغيوم، ودرجات الحرارة على العموم مقاربة لليوم السابق"، مبيناً أن "درجات الحرارة العظمى في وصلاح الدين وكركوك وبابل وأربيل 42، المقدسة والديوانية وواسط وديالى ونينوى 43، الأشرف وذي قار والمثنى 44، والبصرة 45، فيما ستسجل محافظة 38 درجة مئوية".وأشارت الى، أن "يومي السبت والأحد سيكون الطقس صحواً ودرجات الحرارة على العموم مقاربة لليوم السابق".واوضحت الهيئة أن "الحالة الجوية المتوقعة ليوم الاثنين المقبل، سيكون فيها الطقس صحواً مع بعض القطع من الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في جميع مناطق البلاد".