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اعتداء على كادر مستشفى في النجف بسبب تأخر استلام الجنازة
محليات
2024-08-29 | 04:03
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
909 مشاهدة
السومرية نيوز – محليات
كشفت مديرية صحة محافظة
النجف
الأشرف، اليوم الخميس، عن تعرض كادر طبي الى اعتداء من قبل مواطنين بسبب تأخر استلام جنازة.
وقال مدير اعلام صحة
النجف
ماهر العبودي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مجموعة من المواطنين اعتدوا على 5 من الكوادر الطبية في مستشفى
النجف
التعليمي، بسبب التأخر في استلام الجنازة من الطب العدلي".
وأضاف العبودي، أن "الإصابات كانت طفيفة وتم تدارك الموضوع وانهائه قبل ان يتطور"، مشيرا الى ان "الاعتداء لم ينتج عنه خسائر مادية في اثاث المستشفى".
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