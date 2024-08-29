اعتداء على كادر مستشفى في النجف بسبب تأخر استلام الجنازة

وقال مدير اعلام صحة ماهر العبودي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مجموعة من المواطنين اعتدوا على 5 من الكوادر الطبية في مستشفى التعليمي، بسبب التأخر في استلام الجنازة من الطب العدلي".وأضاف العبودي، أن "الإصابات كانت طفيفة وتم تدارك الموضوع وانهائه قبل ان يتطور"، مشيرا الى ان "الاعتداء لم ينتج عنه خسائر مادية في اثاث المستشفى".