تحديد موعد بدء عملية ترقيم الدور والمباني استعدادا للتعداد السكاني

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في مؤتمر صحفي حضره مراسل السومرية، "نستعد اليوم للقيام بعملية الترقيم والحصر يوم الأول من أيلول المقبل"، مشير الى ان "هذه العملية تمثل العمود الفقري للتعداد السكاني".كما بين مدير الإحصاء في وزارة التخطيط ضياء عواد كاظم ان 120 ألف باحث سيشاركون في التعداد السكاني، معربا عن أمله بأن يقوم مجلس الوزراء بتعطيل الدوام في ايام اجراء البحث عن المعلومات من قبل الباحثين لإجراء التعداد السكاني.