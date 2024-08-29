القضاء يحدد مواعيد جديدة لبدء وانتهاء العمل لمنتسبيه

السومرية نيوز - محليات



حدد مجلس القضاء الأعلى، اليوم الخميس، مواعيد العمل الخاصة بمنتسبي مجلس القضاء الأعلى.

وبحسب بيان للمجلس ورد لـ السومرية نيوز، أن "الدوام سيبدأ من الساعة 7:30 صباحاً الى الساعة 2:30 ظهراً اعتباراً من يوم الاحد الموافق 1 /9 /2024".



أدناه نص القرار:

