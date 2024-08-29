الديوانية "ممتعضة" من ملف الطاقة.. ومطالبات بتنفيذ قرار اعفاء مدير الكهرباء

وقال الغانمي في تصريح للسومرية نيوز، إن "وزارة الكهرباء غير متعاونة مع محافظة وتنصلت من كل اتفاقاتها والتزاماتها مع المحافظة"، مشيرا الى ان "وزارة الكهرباء خالفت توجيهات رئيس الوزراء بتوفير بـ 850 ميكا من الكهرباء".وبين انه "خلال فترة الزيارة الأربعينية تم استمرار قطع الكهرباء أكثر من 5 ساعات والساعتين الذي تذهب للمواطنين تكون غير مستقرة وبفولتية منخفضة والوزارة غير جادة بالتزاماتها مع محافظة الديوانية".وتابع: "رئيس لجنة الزراعة داخل مجلس المحافظة أبلغنا عن بعض شكاوى مزارعي المناطق الشلبية"، مستدركا بالقول: "كان من المفترض ان يتم تجهيزهم بـ90 ميكا خارج حصة المحافظة وجميع المزارعين يمرون بأزمة بعد ان نفقوا أموال طائلة سبب عدم توفر الكهرباء لاستخدام آلياتهم الكهربائية".وأشار الى "تشخيص الكثير من السلبيات في قطاع كهرباء وتم على أثرها اعفاء مدير الكهرباء وبعدها وجه دولة رئيس الوزراء بإعفائه أيضا ويجب على وزارة الكهرباء تنفيذ القرار".وطالب "وزير الكهرباء بتنفيذ كتاب دولة رئيس الوزراء ويتم اعفاء مدير كهرباء ويتم اختيار شخص مهني نزيه ويتمتع بالاستقلالية والحيادية وقادر على إدارة كهرباء المحافظة بصورة صحيحة".