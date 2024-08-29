المصادقة على توظيف أكثر من 28 الفاً من المشمولين بقانون المهن الطبية

وقال المجلس في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "عقدَ المجلس جلسته الطارئة برقم (٣٣) وتم فيها المُصادقة على توظيف أكثر من (٢٨٤٠٠) الوجبة الاولى من المشمولين بقانون المهن الطبية والصحية رقم ٦ لسنة ٢٠٠٠ ".وأضاف: "في السياق نفسه قرر المجلس المصادقة على استكمال تعيين مجموعه من المشمولين بقانوني حملة الشهادات العليا والأوائل على وزارة التعليم العالي ومجلس المنافسة ومنع الاحتكار ".وأشار المجلس الى ان "اعلام المجلس أكدَ على ان فرق التوزيع واللجان المُكلفة في عملية التوظيف، تواصل عملها حتى بعد انتهاء الدوام الرسمي للالتزام بالتوقيتات المُصادق عليها، مع الأشارة الى ان كل المُتقدمين سيحصلون على الفرص العادلة في التوظيف ".