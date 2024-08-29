العتبة الحسينية توضح بشأن الحديث عن خطة الزيارة: ما صدر وجهة نظر

اصدرت الامانة العامة للعتبة الحسينية، مساء الخميس، بيانا بشأن الحديث المتداول عن خطة الزيارة الأربعينية، معتبرة أن ما صدر وجهة نظر شخصية.

ونقل البيان عن مصدر مسؤول في العتبة، قوله، إن "ما صدر في كلمة مركز للدراسات والبحوث في مؤتمر زيارة الأربعين يوم الأربعاء 23 صفر الخير، 28 آب 2024، والذي يرعاه المركز المذكور وماورد فيها من تقييم الجهود الأمنية والخدمية للزيارة إنما يمثل وجهة نظر شخصية لإدارة المركز ولاتمثل وجهة نظر الأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة".

وأضاف المصدر أن "ما يمثل وجهة نظر الأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة هو ما يصدر ببيان رسمي أو بعبارة صرح مصدر مسؤول".

ولفت الى أنه "في نفس الوقت تعرب الأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة عن تقديرها وتثمينها للجهود كافة الأمنية والخدمية التي بذلتها مختلف الجهات والمؤسسات والدوائر المعنية بالزيارة والهيئات والمواكب الحسينية والتي ساهمت بشكل واضح في خدمة الزائرين الكرام على الرغم من المشاق والصعوبات الكبيرة في ظل إرتفاع درجات الحرارة وسعة مداخل ومناطق سير الزائرين، وتوافد الملايين من الزائرين من مختلف محافظات العراق ومن مختلف دول العالم".

وكانت أنباء نقلت حديثا يخص الزيارة الأربعينية، جاء فيه أن "الخطة الأمنية والخدمية لزيارة الاربعين تعد الأسوأ مقارنة بالأعوام السابقة".