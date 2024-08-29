مصرع امرأة وإصابة أخرى بحادثين منفصلين في بغداد

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "امرأة لقيت مصرعها نتيجة تعرضها لحادث دهس من قبل عجلة مدنية على الخط السريع مقابل حي المهندسين في قضاء ابو غريب".

وأضاف المصدر أن "امرأة أخرى أصيبت نتيجة تعرضها لاطلاق نار طائش ضمن قرية الذهب الابيض في قضاء ابو غريب".