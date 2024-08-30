هل انتهى الحر اللاهب في العراق؟

السومرية نيوز –

توقعت هيئة الانواء الجوية، اليوم الجمعة، استقرار درجات الحرارة في العراق للأيام المقبلة.

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "طقس البلاد للأيام المقبلة سيكون صحوا ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق فيما تشهد ارتفاعا قليلا الاثنين المقبل".

وأضافت ان "درجات الحرارة ليوم غد ستكون في اعلى حالاتها هي 46 مئوية في والبصرة 45 مئوية اما ستسجل اقل درجة حرارة بين المحافظات وهي 38 مئوية واربيل 41 مئوية، فيما ستسجل غدا 42 مئوية".