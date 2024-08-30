تنشأ بين الزوجين والقانون عالجها.. ما هي دعاوى المطاوعة والنشوز في العراق؟

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Biotic
من
06:00 AM
الى
06:40 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
بغداد.. اعتقال ستة أشخاص بعد "مشاجرة البلديات"
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-498468-638605998518333081.jpg
تنشأ بين الزوجين والقانون عالجها.. ما هي دعاوى المطاوعة والنشوز في العراق؟
محليات
2024-08-30 | 03:28
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
808 مشاهدة
السومرية نيوز – محليات
عالج القانون العراقي دعاوى المطاوعة التي تنشأ بين الزوجين بتشريعات تضمن وجود منزل آمن ومستقل للمرأة، إذ جاءت تطبيقات القضاء في هذا الجانب منسجمة والضمانات المتوفرة للمرأة بموجب الاتفاقيات الدولية.
ودعوى المطاوعة، هي دعوى يقيمها الرجل ضد زوجته في محاكم الأحوال الشخصية عند ترك المرأة بيت الزوجية، وتلحقها دعوى النشوز حين تأبى المرأة مطاوعة زوجها.
وقالت القاضية علياء أحمد سعدون من محكمة الأحوال الشخصية في تكريت، إن "دعوى المطاوعة ترتبط غالبا بالطلاق الخلعي الذي يكون نتيجة لها، والقانون العراقي حدد إجراءات دعوى إيقاع الطلاق الخلعي بحضور طرفي الدعوى أمام المحكمة مع شاهدين، فهذا الطلاق ينعقد بإيجاب وقبول الطرفين".
ومن شروط دعوى إيقاع الطلاق الخلعي، تضيف سعدون أنها "البلوغ والعقل والبذل أي بذل الزوجة نصف او كامل حقوقها الشرعية والقانونية"، مؤكدة أنه "يحق للزوج إقامة دعوى المطاوعة في حال تهيئة دار شرعية من قبله للزوجة تتناسب والحالة الاجتماعية والاقتصادية للزوجين إذا كانت خلافاتهم بسبب المنزل كما يحصل في الدعاوى التي تقام في النهاية بطلب الخلع من قبل الزوجة".
وتضيف أنه "يحق للزوجة في دعوى المطاوعة، الامتناع عن تنفيذ قرار الحكم بالمطاوعة، في حال عدم تهيئة دار شرعية أو أن الدار الشرعية بعيدة عن محل عمل الزوجة بحيث يتعذر التوفيق بين التزاماتها البيتية والوظيفية او إذا ما كانت الأثاث المجهزة في الدار الشرعية تعود للزوجة او إذا كانت الزوجة مريضة بمرض يمنعها من مطاوعة زوجها".
ولفتت إلى أن "المحكمة تحكم بالمطاوعة في حال تهيئة دار شرعية مستقلة، لكن إذا ما ثبت للمحكمة بأن الزوج متعسفا في طلب المطاوعة قاصدا الإضرار بزوجته او التضييق عليها من خلال تنفيذ حكم المطاوعة، فلا تعتبر الزوجة ناشزا".
ونوهت سعدون بأن "الزوجة إذا امتنعت عن تنفيذ حكم المطاوعة بعد تنبيهها بقرار الحكم بإلزامها بالمطاوعة من قبل المنفذ العدل المختص، فمن حق الزوج إقامة دعوى النشوز، وتعتبر الزوجة ناشزا وذلك بعد أن تستنفد المحكمة جميع مساعيها في إزالة الأسباب التي تحول دون المطاوعة".
وتذكر قاضية الأحوال الشخصية أن "محافظة
صلاح الدين
شهدت حالات كثيرة لدعاوى مطاوعة ولا توجد حالة استثنائية او غريبة بخصوص هذه الدعوى وان القانون العراقي عالج حالاتها فالتشريعات أعطت حلولا واضحة".
من جهتها، تذكر المحامية غفران الطائي ان "دعاوى المطاوعة والنشوز غالبا ما يرتبطان معا، والمطاوعة اشترط فيها القانون على الرجل الذي يقدم على إقامة دعوى المطاوعة أن يكون ملتزما بتوفير دار سكنية للزوجة مستوفية الشروط القانونية".
وأضافت ان "من ضمن الشروط أن يكون المنزل مستقلا ويحتوي على أثاث عائدة ملكيتها للزوج ولا ينازعه فيه أحد ويكون المنزل مناسبا للوضع الاجتماعي للزوجين ولا ضير إن كان مستأجرا"، مشيرة إلى ان "المحكمة حين تجري الكشف على البيت تأخذ في نظر الاعتبار الوضع الاقتصادي للزوج كي تصدر قرارا عادلا ومنصفا للطرفين".
وأكدت أن "المحكمة تقضي بنشوز الزوجة بعد ان تستنفد جميع مساعيها في إزالة الأسباب التي تحول دون المطاوعة ويعتبر نشوز الزوجة سببا من اسباب التفريق"، مشيرة إلى أن "دعوى المطاوعة فرصة للزوجة لكي تستعرض أسباب تركها المنزل، والمحكمة تسال الزوجة إذا كانت مستعدة لمطاوعة زوجها من عدمه وبعدها تصدر القرار".
وأشارت إلى إن "نشوز الزوجة هو امتناعها عن أداء حق الزوج ومنعه من أداء حقوقه القانونية والشرعية، والنشوز هو السلوك الذي يتعارض مع الوضع الطبيعي للحياة الأسرية والحقوق التي امر الله بها والمجتمع ضمن المعقول".
وأضافت ان "القانون فرض على المحكمة التريث في إصدار حكم نشوز الزوجة حتى تقف على أسباب رفضها مطاوعة زوجها"، لافتة إلى ان "في حالة الحكم بنشوز الزوجة يسقط حق السكنى وكذلك النفقة الماضية"، بحسب صحيفة القضاء.
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
مواضيع ذات صلة
كيف سيكون رد العراق على القرار الكويتي بشأن دخول الجماهير العراقية؟
03:45 | 2024-08-30
القضاء العراقي يحذر.. ما آلية صرف "المؤثرات العقلية" في الصيدليات؟
03:07 | 2024-08-30
هل انتهى الحر اللاهب في العراق؟
02:35 | 2024-08-30
العراق يحصل على المركز الثاني في مسابقة عسكرية
15:36 | 2024-08-29
دعاوى المطاوعة والنشوز
العراق
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الجماهير العراقية ولغط الدخول إلى الكويت.. جارة العراق ترد على حديث العيداني بقرار!
رياضة
27.26%
06:40 | 2024-08-29
الجماهير العراقية ولغط الدخول إلى الكويت.. جارة العراق ترد على حديث العيداني بقرار!
06:40 | 2024-08-29
المحافظات التي عطلت الدوام الرسمي الاثنين المقبل
محليات
25.78%
12:35 | 2024-08-29
المحافظات التي عطلت الدوام الرسمي الاثنين المقبل
12:35 | 2024-08-29
تحذير هام للعراقيين من سرقة أموالهم الكترونيا
محليات
24.5%
11:06 | 2024-08-28
تحذير هام للعراقيين من سرقة أموالهم الكترونيا
11:06 | 2024-08-28
"إهانة المرسوم الجمهوري".. ماذا حصل مع العقيد جلال القره غولي؟
محليات
22.46%
13:05 | 2024-08-28
"إهانة المرسوم الجمهوري".. ماذا حصل مع العقيد جلال القره غولي؟
13:05 | 2024-08-28
المزيد
أحدث الحلقات
علناً
قرب حسم منصب رئيس البرلمان - الحلقة ١٢ | الموسم 3
16:30 | 2024-08-29
علناً
قرب حسم منصب رئيس البرلمان - الحلقة ١٢ | الموسم 3
16:30 | 2024-08-29
Celebrity
الشاعر الشعبي مرتضى الحمد - الحلقة ٢٠ | season 3
15:30 | 2024-08-29
Celebrity
الشاعر الشعبي مرتضى الحمد - الحلقة ٢٠ | season 3
15:30 | 2024-08-29
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ آب ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-08-29
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ آب ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-08-29
العراق في دقيقة
29-08-2024 | 2024
12:30 | 2024-08-29
العراق في دقيقة
29-08-2024 | 2024
12:30 | 2024-08-29
Morning Live
الدوافع وراء تكوين الشباب لعلاقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي - حلقة ١٠٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-08-29
Morning Live
الدوافع وراء تكوين الشباب لعلاقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي - حلقة ١٠٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-08-29
ناس وناس
النجف سوق حي ميسان - الحلقة ٩٧ | الموسم 7
05:00 | 2024-08-29
ناس وناس
النجف سوق حي ميسان - الحلقة ٩٧ | الموسم 7
05:00 | 2024-08-29
بعد التحري
اراضي الجادرية .. صراع الورثة والمتنفذين ..من يقف وراء الابتزاز ؟ - الحلقة ١٩ | الموسم 4
16:30 | 2024-08-28
بعد التحري
اراضي الجادرية .. صراع الورثة والمتنفذين ..من يقف وراء الابتزاز ؟ - الحلقة ١٩ | الموسم 4
16:30 | 2024-08-28
عشرين
مجلس النواب.. صراع الرئاسة وجدل العفو - الحلقة ٣٣ | الموسم 3
15:00 | 2024-08-27
عشرين
مجلس النواب.. صراع الرئاسة وجدل العفو - الحلقة ٣٣ | الموسم 3
15:00 | 2024-08-27
الهوا الك
ذئاب بشرية تنقض على العراقيين - الحلقة ١٩ | الموسم 9
14:30 | 2024-08-26
الهوا الك
ذئاب بشرية تنقض على العراقيين - الحلقة ١٩ | الموسم 9
14:30 | 2024-08-26
خط أحمر
قـ*لوا مهندس لاسترجاع اموالهم - الحلقة ١٧ | الموسم 7
15:30 | 2024-08-25
خط أحمر
قـ*لوا مهندس لاسترجاع اموالهم - الحلقة ١٧ | الموسم 7
15:30 | 2024-08-25
الأكثر مشاهدة
علناً
قرب حسم منصب رئيس البرلمان - الحلقة ١٢ | الموسم 3
16:30 | 2024-08-29
علناً
قرب حسم منصب رئيس البرلمان - الحلقة ١٢ | الموسم 3
16:30 | 2024-08-29
Celebrity
الشاعر الشعبي مرتضى الحمد - الحلقة ٢٠ | season 3
15:30 | 2024-08-29
Celebrity
الشاعر الشعبي مرتضى الحمد - الحلقة ٢٠ | season 3
15:30 | 2024-08-29
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ آب ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-08-29
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ آب ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-08-29
العراق في دقيقة
29-08-2024 | 2024
12:30 | 2024-08-29
العراق في دقيقة
29-08-2024 | 2024
12:30 | 2024-08-29
Morning Live
الدوافع وراء تكوين الشباب لعلاقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي - حلقة ١٠٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-08-29
Morning Live
الدوافع وراء تكوين الشباب لعلاقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي - حلقة ١٠٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-08-29
ناس وناس
النجف سوق حي ميسان - الحلقة ٩٧ | الموسم 7
05:00 | 2024-08-29
ناس وناس
النجف سوق حي ميسان - الحلقة ٩٧ | الموسم 7
05:00 | 2024-08-29
بعد التحري
اراضي الجادرية .. صراع الورثة والمتنفذين ..من يقف وراء الابتزاز ؟ - الحلقة ١٩ | الموسم 4
16:30 | 2024-08-28
بعد التحري
اراضي الجادرية .. صراع الورثة والمتنفذين ..من يقف وراء الابتزاز ؟ - الحلقة ١٩ | الموسم 4
16:30 | 2024-08-28
عشرين
مجلس النواب.. صراع الرئاسة وجدل العفو - الحلقة ٣٣ | الموسم 3
15:00 | 2024-08-27
عشرين
مجلس النواب.. صراع الرئاسة وجدل العفو - الحلقة ٣٣ | الموسم 3
15:00 | 2024-08-27
الهوا الك
ذئاب بشرية تنقض على العراقيين - الحلقة ١٩ | الموسم 9
14:30 | 2024-08-26
الهوا الك
ذئاب بشرية تنقض على العراقيين - الحلقة ١٩ | الموسم 9
14:30 | 2024-08-26
خط أحمر
قـ*لوا مهندس لاسترجاع اموالهم - الحلقة ١٧ | الموسم 7
15:30 | 2024-08-25
خط أحمر
قـ*لوا مهندس لاسترجاع اموالهم - الحلقة ١٧ | الموسم 7
15:30 | 2024-08-25
اخترنا لك
محاولة تهريب ومناشدات للنزاهة.. ماذا يحصل قرب مخزن 21 بميناء ام قصر الأوسط؟
04:05 | 2024-08-30
القضاء العراقي يحذر.. ما آلية صرف "المؤثرات العقلية" في الصيدليات؟
03:07 | 2024-08-30
هل انتهى الحر اللاهب في العراق؟
02:35 | 2024-08-30
مصرع امرأة وإصابة أخرى بحادثين منفصلين في بغداد
17:52 | 2024-08-29
العراق يحصل على المركز الثاني في مسابقة عسكرية
15:36 | 2024-08-29
مصدر أمني يكشف عن سرقة أسلحة من مقر عسكري
14:58 | 2024-08-29
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
هل سنشهد عاماً دراسياً بزخم مروري منخفض قياسا بالسابق؟
نعم
نعم
كلا
كلا
نوعا ما
نوعا ما
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.