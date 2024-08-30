بعد الإعلان عن هدمه.. احتجاجات أمام جامع عمر المختار

السومرية نيوز – محلي

نظم عدد من أبناء منطقة اليرموك في بغداد، اليوم الجمعة، وقفة احتجاجية على قرار هدم جامع عمر المختار.

وقال مراسل السومرية نيوز، ان "عددا من أبناء منطقة اليرموك في نظموا اليوم، وقفة احتجاجية على قرار تهديم جامع عمر المختار في المنطقة".

وأضاف المراسل ان "المتظاهرين اعتبروا ان هذه الخطوة يتبناها ديوان الوقف السني بحجة ترميم الجامع"، مشيرا الى انهم "لفتوا الى ان المسجد بني قبل 24 عاما ولا يحتاج لاي ترميم".