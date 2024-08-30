العفو العام وتهديم جامع عمر المختار وسرقة الأسلحة في نشرة السومرية

*دولة القانون يدعو لعدم استغلال العفو العام انتخابيا.. ويتحدث عن رسائل "مشفرة" تخللت دعوته لأجراء انتخابات مبكرة*رفض شعبي لقرار تهديم جامع عمر المختار.. والاهالي يكشفون عن محاولات لتحويل الارض الى مشروع استثماري*على مدار أشهر. سرقة اسلحة متنوعة من أحد مقرات الجيش غربي البلاد.. وتشكيل لجنة للتحقيق بالواقعة*مقتل اربعة عشر ارهابيا بعملية نوعية في صحراء .. والاطاحة بدواعش يعملون بديوان الحسبة في