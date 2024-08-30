تماس كهربائي يشعل "سوق الشرطة".. فرق الإطفاء تدخلت

وقال المصدر، لـ السومرية نيوز، إن "فرق مديرية الدفاع المدني، تمكنت ظهر اليوم، من اخماد حادث حريق اندلع داخل محلات تجارية داخل سوق الشرطة الرابعة ضمن جانب الكرخ".وأضاف، أنه "حسب المعلومات فان الحادث نتيجة تماس كهربائي".