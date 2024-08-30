السيد الصدر يجري زيارة إلى ضريحي الإمامين الحسين والعباس (ع)

اجرى زعيم التيار الوطني الشيعي السيد مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، زيارة إلى مرقدي الإمامين الحسين والعباس (ع) في .

وأظهر السيد الصدر، في مقطع وهو يجري الزيارة بين ضريحي الإمامين في محافظة .