اغلبهم عراقيين.. اعتقال 5 متهمين بحوزتهم مواد مخدرة بمحافظتين

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "ضمن جهود قيادة قوات الحدود في منع إدخال المخدرات، وبعمليات منفصلة، تمكنت مفارز مركز شرطة كمرك زرباطية التابع لمديرية شرطة كمرك المنطقة الثالثة ومركز شرطة كمرك الشلامجة التابعة لمديرية شرطة كمرك المنطقة الرابعة من ضبط (4) مسافرين اجانب وآخر عراقي بحوزتهم مواد مخدرة نوع (ترياك، كرستال)".واضافت، انه "تم إحالة جميع المتهمين والمضبوطات الى القضاء".