كربلاء تعطل الدوام الرسمي الاثنين المقبل

وقال مجلس المحافظة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان " مجلس محافظة المقدسة قرر تعطيل الدوام الرسمي يوم الاثنين القادم وذلك بمناسبة ذكرى استشهاد الرسول الاعظم محمد صل الله عليه وآله وسلم ، في محافظة المقدسة ماعدا الدوائر الامنية والخدمية ، والصحية ".يذكر ان محافظات (النجف، البصرة، الديوانية، ذي قار) قد أعلنت عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم الاثنين القادم لمناسبة ذكرى وفاة الرسول الكريم محمد (ص).