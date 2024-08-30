غرق أخوين في أحد انهار السماوة

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "حادث غرق وقع لاخوين في احد نهار اثناء سباحتهما فيه.وأضاف المصدر ان "فرق النجدة النهرية مازالت تبحث عنهما لغاية الان".