إحباط مبكر للعراقيين.. "الصيف لم ينتهِ بعد" ودرجات خمسينية في الخريف!

وينتهي اليوم السبت فصل الصيف مناخيا، وبدأ فصل الخريف مناخيا، لكن فلكيا يبدأ الخريف في 21 أيلول المقبل، وهو يوم الانقلاب الشتوي حيث يتساوى الليل والنهار وتنخفض الحرارة وتبدأ فرص هطول الامطار.وتشير خرائط الطقس الى ان ارتفاعا بالحرارة سيسجله العراق اول 10 أيام من شهر أيلول القادم وتقترب من 50 مئوية بالجنوب وبشكل أقل في باقي المناطق، فضلا عن ارتفاع معدلات الرطوبة في الجنوب نتيجة تحول الرياح إلى جنوبية شرقية.وتستمر الأجواء الصيفية الاعتيادية مع درجات حرارة أقل من المعدل الطبيعي خلال الأسبوع الجاري ولكن الأجواء المعتدلة لن تستمر طويلا فنهاية نهاية الأسبوع الجاري يتوقع أن تتأثر البلاد بارتفاع درجات الحرارة إلى أعلى من المعدلات الطبيعية وربما تصل إلى درجات حرارة مقاربه لـ50 درجة في مدن وسط البلاد.