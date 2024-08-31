دعوى قضائية جديدة ضد الطالقاني

السومرية نيوز – محلي

اقام عضو لجنة النزاهة النيابية هادي السلامي، دعوى جديدة ضد مدير مركز الرافدين للحوار زيد الطالقاني على خلفية ثلاث تهم.

وجاء في وثيقة للسلامي موجهة الى محكمة استئناف الاشرف وهيئة الحشد الشعبي وجهاز الامن الوطني، ووردت للسومرية نيوز، ان "الدعوى جاءت على خلفية إساءة الطالقاني على سمعة المركز الديني مقام المرجعية العليا السيد علي السيستاني ورئيس الحشد الشعبي.