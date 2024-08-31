مواقع التواصل تناقلت التصريح.. هل قال محافظ البصرة بأن "الكويت محافظة عراقية"؟

وبحسب مواقع مختصة بكشف التزييف الإلكتروني، فان الادعاء المتداول المنسوب لمحافظ "اسعد العيداني" بشأن عودة الكويت الى حضن العراق، غير صحيح، حيث لم تقم أي من وسائل الإعلام المحلية بتداول مثل هكذا خبر.وجاء ذلك بعد تصريح محافظ أسعد العيداني في مؤتمر صحفي، الأربعاء الماضي، بأن العراق سيتعامل بالمثل في حال عدم موافقة السلطات الكويتية للجمهور العراقي بالعبور إلى الكويت لحضور المباراة المرتقبة للمنتخب الوطني العراقي لكرة القدم أمام نظيره الكويتي.وبعدها، قال رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم، هايف المطيري، ان السلطات الكويتية سمحت بدخول 200 مشجع عراقي لحضور مباراة الكويت والعراق في العاشر من الشهر المقبل ضمن التصفيات النهائية لكأس العالم 2026، بحسب ما نقلت وسائل اعلام كويتية.ومن المنتظر أن يلتقي المنتخب العراقي في العاشر من شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، مع نظيره الكويتي في إطار التصفيات النهائية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم عام 2026.